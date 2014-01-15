Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MALR - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Desconhecido
Média móvel de uma regressão linear com dois níveis de bandas semelhante as bandas de John Bollinger.
Parâmetros:
- ChannelReversal - largura relativa do estreitamento do canal.
- ChannelBreakout - largura relativa da expansão do canal, a largura do canal é medida a partir do canal estreito (por exemplo, se um parâmetro anterior foi = 1, e esta = 2, a largura do canal de largura irá ser = 3)
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1186
