CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

MALR - indicador para MetaTrader 5

Vladislav Eremeev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1705
Avaliação:
(18)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Desconhecido

Média móvel de uma regressão linear com dois níveis de bandas semelhante as bandas de John Bollinger.

Parâmetros:

  • ChannelReversal - largura relativa do estreitamento do canal.
  • ChannelBreakout - largura relativa da expansão do canal, a largura do canal é medida a partir do canal estreito (por exemplo, se um parâmetro anterior foi = 1, e esta = 2, a largura do canal de largura irá ser = 3)

MALR de EURUSD H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1186

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

Média Móvel NRTR de Konstantin Kopyrkin para rastrear stops e exibir tendências.

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Sistema de negociação baseado no indicador Candles_Smoothed.

Momemtum In Time Momemtum In Time

Indicador do movimento de preços em relação a um ponto de tempo selecionado.

Oracle Oracle

De acordo com o autor ele é o melhor indicador de previsão. O Oracle é mais confiável do que os analistas.