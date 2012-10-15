CodeBaseРазделы
Индикаторы

MALR - индикатор для MetaTrader 5

Vladislav Eremeev
Просмотров:
3787
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Скользящая средняя линейной регрессии с двумя уровнями полос на подобии полос Джона Боллинджера.

EURUSD H1 MALR

Momemtum In Time Momemtum In Time

Индикатор движения цены относительно одной выбранной временной точки.

Oracle Oracle

По мнению автора - это лучший индикатор прогноза. Оракул, которому можно верить больше чем аналитикам

AdaptiveRenko AdaptiveRenko

NRTR мувинг от Константина Копыркина для трейлинга стопов и индикации трендов.

Exp_Candles_XSmoothed Exp_Candles_XSmoothed

Пробойная торговая система с использованием индикатора Candles_Smoothed.