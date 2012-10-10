CodeBaseРазделы
Adaptive Laguerre Filter - индикатор для MetaTrader 5

Igor Durkin
6564
(27)
Данный индикатор представляет собой улучшенный вариант Адаптивного фильтра Лягерра, рассчитываемого по методу Джона Эйлерса.  В отличие от оригинального в нем применяется алгоритм расчета полинома Лягерра любого порядка (параметр Order по умолчанию равен 4). Кроме того, вы можете применить различные способы сглаживания коэффициента адаптивности с помощью параметров  AdaptiveSmooth(по умолчанию 5) и AdaptiveSmoothMode(по умолчанию Median).

Дополнительно существует возможность построения неадаптивного  фильтра Лягерра, используя период Length в барах и параметр AdaptiveMode равный 0.      

Также имеются возможности выделения цветом направления тренда(параметр ColorMode) и построения фильтра для высших таймфреймов. 

 


