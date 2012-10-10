Данный индикатор представляет собой улучшенный вариант Адаптивного фильтра Лягерра, рассчитываемого по методу Джона Эйлерса. В отличие от оригинального в нем применяется алгоритм расчета полинома Лягерра любого порядка (параметр Order по умолчанию равен 4). Кроме того, вы можете применить различные способы сглаживания коэффициента адаптивности с помощью параметров AdaptiveSmooth(по умолчанию 5) и AdaptiveSmoothMode(по умолчанию Median).

Дополнительно существует возможность построения неадаптивного фильтра Лягерра, используя период Length в барах и параметр AdaptiveMode равный 0.

Также имеются возможности выделения цветом направления тренда(параметр ColorMode) и построения фильтра для высших таймфреймов.



