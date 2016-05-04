CodeBaseKategorien
Adaptive Laguerre Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Der gegebene Indikator repräsentiert die erprobte Variante des adaptiven Laguerre Filters, berechnet mit der Methode von John Eiliers. Entgegen dem ursprünglichen Indikator verwendet er den Algorithmus der Laguerre Polynome beliebiger Ordnung (Standard für den Ordnungsparameter ist 4). Außerdem können Sie verschiedene glättende Adaptierungsfaktoren mit dem AdaptiveSmooth (Standard 5) und AdaptiveSmoothMode (Standard Median) Parameter verwenden.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, nicht-adaptive Laguerre Filter mittels Periodenlänge in Balken und AdaptiveMode Parameter gleich 0 zu konstruieren.      

Es gibt auch Möglichkeiten den Trend hervorzuheben (ColorMode Parameter) und den Filter für einen höheren Timeframes bilden zu lassen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1182

