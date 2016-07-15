コードベースセクション
適応ラゲールフィルタ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Igor Durkin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標はJohn Eiliersの方法により算出された適応ラゲールフィルタの承認バリアントを表します。ソース指標にもかかわらず、それは、任意の次数（デフォルトのOrderパラメータは4）のラゲール多項式のアルゴリズムを使用します。またAdaptiveSmooth（デフォルトは5）とAdaptiveSmoothMode（デフォルトは中央値（Median））パラメータで適応性を平滑化するさまざまな方法を使用することができます。

また、バーのLength期間と0に等しいAdaptiveModeパラメータをつかっての非適応ラゲールフィルタ構築も可能です。      

トレンド強調（ColorModeパラメータ）と高い時間枠のためのフィルタの構成機会もあります。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1182

