给定指标示意经验证的基于 John Eiliers 方法计算的自适应拉盖尔滤波。尽管源指示它使用的任意阶拉盖尔多项式的算法 (默认 Order 参数为4)。此外, 您可以配合 AdaptiveSmooth (省缺为 5) 和 AdaptiveSmoothMode(省缺 中间) 参数, 来使用适应性平滑因子的不同方式。

此外, 还可以构筑非自适应拉盖尔滤波器, 使用 Length 柱线周期和 AdaptiveMode 参数等于 0。

也有机会突出趋势 (ColorMode 参数) 并构筑更高时间帧的滤波器。