Beschreibung:

Das einfachste Skript um sofortige PUSH-Benachrichtigungen an ein Smartphone zu senden. Es ist klar, dass Sie vor dem Senden von Benachrichtigungen im Client Terminal einstellen müsen, dass diese an Ihr Smartphone gesendet werden!





Abb.1 Senden von PUSH-Benachrichtigungen vom Terminal am Computer.

Abb.2 Erhalten von PUSH-Benachrichtigungen am Smartphone.