Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфон. Вполне естественно, что прежде, чем отправлять мгновенные уведомления, следует настроить клиентский терминал для их отправки именно на ваш смартфон!

Рис.1 Отправка PUSH-уведомления из терминала на компьютере

Рис.2 Получение PUSH-уведомления смартфоном