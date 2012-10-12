Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SendPush - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6074
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфон. Вполне естественно, что прежде, чем отправлять мгновенные уведомления, следует настроить клиентский терминал для их отправки именно на ваш смартфон!
Рис.1 Отправка PUSH-уведомления из терминала на компьютере
Рис.2 Получение PUSH-уведомления смартфоном
Adaptive Laguerre Filter
Адаптивный фильтр с возможностью расчета полинома Лягерра любого порядка.Exp_2pbIdealXOSMA
Эксперт Exp_2pbIdealXOSMA построен на основе показаний индикатора 2pbIdealXOSMA.
KPrmSt
Стохастик Синтии Кейс.ALGLIB - библиотека численного анализа
Библиотека математических функций ALGLIB version 3.19, портированная на MQL5.