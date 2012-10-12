CodeBaseРазделы
SendPush - скрипт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6074
Рейтинг:
(27)
Опубликован:
Обновлен:
Простейший скрипт для отправки мгновенных PUSH-уведомлений на смартфон. Вполне естественно, что прежде, чем отправлять мгновенные уведомления, следует настроить клиентский терминал для их отправки именно на ваш смартфон!

Рис.1 Отправка PUSH-уведомления из терминала на компьютере

Рис.2 Получение PUSH-уведомления смартфоном

