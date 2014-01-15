CodeBaseSeções
SendPush - script para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Descrição:

Script simples para enviar notificações PUSH instantâneas para smartphones. É bastante natural que antes de enviar as notificações instantâneas você deve definir no terminal cliente para enviá-los para o seu smartphone!

Fig.1 Enviando notificações PUSH do terminal no computador.

Fig.1 Enviando notificações PUSH do terminal no computador. 

Fig.2 Recebendo as notificações PUSH pelo smartphone.

Fig.2 Recebendo as notificações PUSH pelo smartphone. 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1173

