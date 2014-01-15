Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
SendPush - script para MetaTrader 5
- 1418
Descrição:
Script simples para enviar notificações PUSH instantâneas para smartphones. É bastante natural que antes de enviar as notificações instantâneas você deve definir no terminal cliente para enviá-los para o seu smartphone!
Fig.1 Enviando notificações PUSH do terminal no computador.
Fig.2 Recebendo as notificações PUSH pelo smartphone.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1173
