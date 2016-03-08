Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Módulo de señales comerciales basado en el indicador "Delta ZigZag". - librería para MetaTrader 5
Módulo de señales comerciales basado en el indicador "Delta ZigZag", compatible con MQL5 Wizard.
Señales de compra:
Cuando el precio rompe el nivel horizontal del indicador de abajo hacia arriba, se considera que la tendencia descendente ha cambiado a ascendente, y el módulo emite una señal de compra.
Señales de venta:
Cuando el precio rompe el nivel horizontal del indicador de arriba hacia abajo, se considera que la tendencia ascendente ha cambiado a descendente, y el módulo emite una señal de venta.
Parámetros de entrada del módulo:
Aparte de los parámetros del indicador, en el módulo se realiza el ajuste del valor absoluto del pronóstico generado (dirección).
Fig. 1. Ilustración del funcionamiento del módulo de señales basado en "Delta ZigZag"
Consejos:
- El mejor uso este módulo es para determinar la tendencia en los marcos temporales grandes, con objeto de filtrar las señales comerciales en los periodos más pequeños.
