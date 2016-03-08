Módulo de señales comerciales basado en el indicador "Delta ZigZag", compatible con MQL5 Wizard.

Señales de compra:

Cuando el precio rompe el nivel horizontal del indicador de abajo hacia arriba, se considera que la tendencia descendente ha cambiado a ascendente, y el módulo emite una señal de compra.

Señales de venta:

Cuando el precio rompe el nivel horizontal del indicador de arriba hacia abajo, se considera que la tendencia ascendente ha cambiado a descendente, y el módulo emite una señal de venta.

Parámetros de entrada del módulo:

Aparte de los parámetros del indicador, en el módulo se realiza el ajuste del valor absoluto del pronóstico generado (dirección).

Fig. 1. Ilustración del funcionamiento del módulo de señales basado en "Delta ZigZag"

Consejos: