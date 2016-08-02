CodeBaseKategorien
Bibliotheken

Trading Signale Module basierend auf dem Delta ZigZag Indikator - Bibliothek für den MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalDeltaZZ.mqh (7.79 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
DeltaZigZag.mq5 (10.69 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
TEST_SignalDeltaZZ.mq5 (7.56 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Handelssignalmodul basierend auf dem Delta ZigZag Indikator für MQL5 Wizard.

Kaufsignale:

Wenn der Preis durch den horizontalen Level des Indikators von unten nach oben bricht, wird angenommen, dass ein fallender Trend durch einen ansteigenden abgelöst wurde und das Modul zeigt ein Kaufsignal an.

Verkaufssignale:

Wenn der Preis durch den horizontalen Level des Indikators von oben nach unten bricht, wird angenommen, dass ein steigender Trend durch einen fallenden abgelöst wurde und das Modul zeigt ein Verkaufssignal.

Modul Eingabeparameter:

Neben den Indikatorparametern können Sie absolute Wert für eine generierte Vorhersage (Trend) setzen.

Abb. 1 Beispiel für Handelssignale basierend auf dem Delta ZigZag Indikator

Tipps:

  • Das Modul wird am besten für die Bestimmung eines Trends auf einem großen TimeFrame angewandt um die Handelssignale dann in kleineren Perioden zu filtern.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11709

