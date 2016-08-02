Handelssignalmodul basierend auf dem Delta ZigZag Indikator für MQL5 Wizard.

Kaufsignale:

Wenn der Preis durch den horizontalen Level des Indikators von unten nach oben bricht, wird angenommen, dass ein fallender Trend durch einen ansteigenden abgelöst wurde und das Modul zeigt ein Kaufsignal an.

Verkaufssignale:

Wenn der Preis durch den horizontalen Level des Indikators von oben nach unten bricht, wird angenommen, dass ein steigender Trend durch einen fallenden abgelöst wurde und das Modul zeigt ein Verkaufssignal.

Modul Eingabeparameter:

Neben den Indikatorparametern können Sie absolute Wert für eine generierte Vorhersage (Trend) setzen.

Abb. 1 Beispiel für Handelssignale basierend auf dem Delta ZigZag Indikator

Tipps: