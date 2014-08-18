CodeBaseРазделы
Библиотеки

Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag" - библиотека для MetaTrader 5

Andrey Shpilev
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalDeltaZZ.mqh (7.79 KB) просмотр
\MQL5\Indicators\
DeltaZigZag.mq5 (10.69 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TEST_SignalDeltaZZ.mq5 (7.56 KB) просмотр
\MQL5\Experts\
TEST_SignalDeltaZZ.mq5 (7.56 KB) просмотр
MQL5 Фриланс

Модуль модуль торговых сигналов на основе индикатора "Delta ZigZag", совместимый с Мастером MQL5.

Сигналы на покупку:

Когда цена пробивает горизонтальный уровень индикатора снизу вверх, считается, что нисходящий тренд сменился на восходящий, и модуль выводит сигнал на покупку.

Сигналы на продажу:

Когда цена пробивает горизонтальный уровень индикатора сверху вниз, считается, что восходящий тренд сменился на нисходящий, и модуль выводит сигнал на продажу.

Входные параметры модуля:

Помимо параметров индикатора в модуле настраивается абсолютное значение генерируемого прогноза (направления).

Рис. 1. Иллюстрация работы модуля торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"

Рис. 1. Иллюстрация работы модуля торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"

Советы:

  • Наилучшим образом модуль применяется для определения тренда на крупных таймфреймах с целью фильтрации торговых сигналов на более мелких периодах.
