Модуль торговых сигналов на основе "Delta ZigZag" - библиотека для MetaTrader 5
Модуль модуль торговых сигналов на основе индикатора "Delta ZigZag", совместимый с Мастером MQL5.
Сигналы на покупку:
Когда цена пробивает горизонтальный уровень индикатора снизу вверх, считается, что нисходящий тренд сменился на восходящий, и модуль выводит сигнал на покупку.
Сигналы на продажу:
Когда цена пробивает горизонтальный уровень индикатора сверху вниз, считается, что восходящий тренд сменился на нисходящий, и модуль выводит сигнал на продажу.
Входные параметры модуля:
Помимо параметров индикатора в модуле настраивается абсолютное значение генерируемого прогноза (направления).
Рис. 1. Иллюстрация работы модуля торговых сигналов на основе "Delta ZigZag"
Советы:
- Наилучшим образом модуль применяется для определения тренда на крупных таймфреймах с целью фильтрации торговых сигналов на более мелких периодах.
