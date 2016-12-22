代码库部分
基于增量之字折线指标的交易信号模块 - MetaTrader 5程序库

Andrey Shpilev
2001
(36)
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalDeltaZZ.mqh (7.79 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
DeltaZigZag.mq5 (10.69 KB) 预览
\MQL5\Experts\
TEST_SignalDeltaZZ.mq5 (7.56 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

基于 增量之字折线 指标的交易信号模块, 适用于 MQL5 向导

买入信号:

当价格自底部向上突破指标的水平价位, 可推测下降趋势已被上升趋势所替代, 则模块显示买入信号。

卖出信号:

当价格自顶部向下突破指标的水平价位, 可推测上升趋势已被下降趋势所替代, 则模块显示卖出信号。

模块输入参数:

除指标参数外, 还可以设置生成预测 (趋势) 的绝对值。

图例. 1 基于增量之字折线指标的交易信号示例

温馨提示:

  • 模块最适合在较高时间帧内确定趋势, 以便在较小的周期内过滤交易信号。

Rate_AOModPips Rate_AOModPips

指标衡量 AwesomeModPips 指标的变化率。

PipsToAverage PipsToAverage

指标衡量收盘价和指数均线之间的 (平滑) 点距。

YZ_Summer_Time YZ_Summer_Time

检查日期是否属于冬季或夏季时间段。代码是为新闻调试开发的。

保证金计算 保证金计算

用于在 MetaТrader5 中计算开仓所需保证金的库。