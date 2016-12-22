请观看如何免费下载自动交易
基于 增量之字折线 指标的交易信号模块, 适用于 MQL5 向导
买入信号:
当价格自底部向上突破指标的水平价位, 可推测下降趋势已被上升趋势所替代, 则模块显示买入信号。
卖出信号:
当价格自顶部向下突破指标的水平价位, 可推测上升趋势已被下降趋势所替代, 则模块显示卖出信号。
模块输入参数:
除指标参数外, 还可以设置生成预测 (趋势) 的绝对值。
图例. 1 基于增量之字折线指标的交易信号示例
温馨提示:
- 模块最适合在较高时间帧内确定趋势, 以便在较小的周期内过滤交易信号。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11709
