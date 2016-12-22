基于 增量之字折线 指标的交易信号模块, 适用于 MQL5 向导

买入信号:

当价格自底部向上突破指标的水平价位, 可推测下降趋势已被上升趋势所替代, 则模块显示买入信号。

卖出信号:

当价格自顶部向下突破指标的水平价位, 可推测上升趋势已被下降趋势所替代, 则模块显示卖出信号。

模块输入参数:

除指标参数外, 还可以设置生成预测 (趋势) 的绝对值。

图例. 1 基于增量之字折线指标的交易信号示例

温馨提示: