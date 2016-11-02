デルタジグザグ 指標に基づいたMQL5ウィザード取引シグナルモジュール。

買いシグナル：

価格が下から上に指標の水平レベルを突き抜けた場合、下降トレンドが上昇トレンドで置換されたと仮定され、モジュールは買いシグナルを表示します。

売りシグナル：

価格が上から下へ指標の水平レベルを突き抜けた場合、上昇トレンドが下降トレンドで置換されたと仮定され、モジュールは売りシグナルを表示します。

モジュール入力パラメータ：

指標パラメータに加えて、生成された予測（トレンド）の絶対値の設定が可能です。

図1 デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルの例

ヒント：