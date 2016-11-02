無料でロボットをダウンロードする方法を見る
デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルモジュール - MetaTrader 5のためのライブラリ
デルタジグザグ 指標に基づいたMQL5ウィザード取引シグナルモジュール。
買いシグナル：
価格が下から上に指標の水平レベルを突き抜けた場合、下降トレンドが上昇トレンドで置換されたと仮定され、モジュールは買いシグナルを表示します。
売りシグナル：
価格が上から下へ指標の水平レベルを突き抜けた場合、上昇トレンドが下降トレンドで置換されたと仮定され、モジュールは売りシグナルを表示します。
モジュール入力パラメータ：
指標パラメータに加えて、生成された予測（トレンド）の絶対値の設定が可能です。
図1 デルタジグザグ指標に基づいた取引シグナルの例
ヒント：
- このモジュールは、長い期間においてのトレンド決定と短い期間においての取引シグナルフィルタリングに最適です。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11709
Show Bid
この指標は、チャートで現在のBid値を拡大して表示します。Rate_AOModPips
この指標はAwesomeModPips指標の変化率を計測します。