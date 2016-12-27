CodeBaseSeções
Bibliotecas

Módulo de Sinais de Negociação Baseado no Indicador Delta ZigZag - biblioteca para MetaTrader 5

Andrey Shpilev | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1751
Avaliação:
(36)
Publicado:
\MQL5\Include\Expert\MySignals\
SignalDeltaZZ.mqh (7.79 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
DeltaZigZag.mq5 (10.69 KB) visualização
\MQL5\Experts\
TEST_SignalDeltaZZ.mq5 (7.56 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag para o Assistente MQL5.

Sinais de Compra:

Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de baixo para cima, assume-se que a tendência de baixa é revertida por uma de alta e o módulo exibe um sinal de alta.

Sinais de Venda:

Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de cima para baixo, assume-se que a tendência de alta é revertida por uma de baixa e o módulo exibe um sinal de venda.

Módulo dos parâmetros de entrada:

Além dos parâmetros do indicador, você pode definir um valor absoluto de uma previsão gerada (tendência).

Fig. 1 Exemplo dos sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag

Dicas:

  • O módulo é melhor aplicado para determinar uma tendência em tempos gráficos maiores, filtrando os sinais de negociação em tempos menores.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11709

