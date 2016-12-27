Participe de nossa página de fãs
Módulo de Sinais de Negociação Baseado no Indicador Delta ZigZag - biblioteca para MetaTrader 5
- 1751
-
Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag para o Assistente MQL5.
Sinais de Compra:
Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de baixo para cima, assume-se que a tendência de baixa é revertida por uma de alta e o módulo exibe um sinal de alta.
Sinais de Venda:
Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de cima para baixo, assume-se que a tendência de alta é revertida por uma de baixa e o módulo exibe um sinal de venda.
Módulo dos parâmetros de entrada:
Além dos parâmetros do indicador, você pode definir um valor absoluto de uma previsão gerada (tendência).
Fig. 1 Exemplo dos sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag
Dicas:
- O módulo é melhor aplicado para determinar uma tendência em tempos gráficos maiores, filtrando os sinais de negociação em tempos menores.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11709
