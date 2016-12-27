Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag para o Assistente MQL5.

Sinais de Compra:

Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de baixo para cima, assume-se que a tendência de baixa é revertida por uma de alta e o módulo exibe um sinal de alta.

Sinais de Venda:

Quando o preço rompe a linha horizontal do indicador de cima para baixo, assume-se que a tendência de alta é revertida por uma de baixa e o módulo exibe um sinal de venda.

Módulo dos parâmetros de entrada:

Além dos parâmetros do indicador, você pode definir um valor absoluto de uma previsão gerada (tendência).

Fig. 1 Exemplo dos sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag

Dicas: