Módulo de traling stop basado en "Delta ZigZag" - librería para MetaTrader 5
Publicado:
Actualizado:
Módulo de trailing de posiciones abiertas, basado en el indicador "Delta ZigZag", compatible con MQL5 Wizard.
El módulo de trailing desplaza el stop-loss de una posición abierta a los nuevos niveles horizontales mostrados por el indicador.
Fig. 1. Ilustración del funcionamiento de "Delta ZigZag"
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11624
