Этот индикатор оценивает сглаженное расстояние (в пипсах) между ценой закрытия и EMA.

Первый входной параметр, Period_Average, — период экспоненциальной скользящей средней (EMA). Сперва индикатор вычисляет массив, содержащий разницу между этой MA и соответствующей ценой закрытия. Затем он вычисляет сглаженную MA с периодом Period_PipsToAv (второй параметр) для этого массива.

Здесь продемонстрирована работа индикатора с параметрами 200 и 7, а также EMA-200.