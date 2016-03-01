CodeBaseРазделы
PipsToAverage - индикатор для MetaTrader 5

Этот индикатор оценивает сглаженное расстояние (в пипсах) между ценой закрытия и EMA.

Первый входной параметр, Period_Average, — период экспоненциальной скользящей средней (EMA). Сперва индикатор вычисляет массив, содержащий разницу между этой MA и соответствующей ценой закрытия. Затем он вычисляет сглаженную MA с периодом Period_PipsToAv (второй параметр) для этого массива.

Здесь продемонстрирована работа индикатора с параметрами 200 и 7, а также EMA-200.

indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11677

