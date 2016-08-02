CodeBaseKategorien
Indikatoren

PipsToAverage - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator misst die (geglättete) Entfernung in PIPS zwischen dem Schlusskurs und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt.

Der erste Eingabeparameter, Period_Average, gibt die Periode für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt an. Der Indikator berechnet zuerst ein Array, das den Unterschied zwischen diesem Durchschnitt und dem korrespondierenden Schlusspreis enthält. Dann berechnet er einen gleitenden Durchschnitt mit der Periode Period_PipsToAv (der zweite Eingabeparameter) von diesem Array.

Hier können Sie eine Abbildung mit diesem Indikator mit den Parametern 200 und 7 sehen, sowie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt mit 200:

Indikator

