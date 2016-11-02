この指標は終値と指数 移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。

1番目に入力されるPeriod_Averageは指数移動平均の機関です。指標は最初にこの平均値と対応する終値との差を含む配列を計算します。そして、この配列のPeriod_PipsToAv期間（2番目の入力値）での平滑化された移動平均を計算します。

この画像では、パラメータとして200と7を持つこの指標だけでなく200-指数移動平均が表示されています。