無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
PipsToAverage - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 985
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
この指標は終値と指数 移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。
1番目に入力されるPeriod_Averageは指数移動平均の機関です。指標は最初にこの平均値と対応する終値との差を含む配列を計算します。そして、この配列のPeriod_PipsToAv期間（2番目の入力値）での平滑化された移動平均を計算します。
この画像では、パラメータとして200と7を持つこの指標だけでなく200-指数移動平均が表示されています。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11677
AwesomeModPips
この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール
デルタジグザグに基づいてポジションを追跡するためのMQL5ウィザードモジュール。
Rate_AOModPips
この指標はAwesomeModPips指標の変化率を計測します。Show Bid
この指標は、チャートで現在のBid値を拡大して表示します。