Este indicador mede a distância (suavizada) em pips entre o fechamento e a média móvel exponencial.

A primeira entrada, Period_Average, é o período da média móvel exponencial. O indicador calcula primeiro um array contendo a diferença entre esta média e o preço de fechamento correspondente. Em seguida, ele calcula uma média móvel suavizada com o período Period_PipsToAv (a segunda entrada) deste array.

Aqui, você pode visualizar uma imagem com esse indicador com os parâmetros 200 e 7, bem como a média móvel exponencial de 200: