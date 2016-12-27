Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PipsToAverage - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2308
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Este indicador mede a distância (suavizada) em pips entre o fechamento e a média móvel exponencial.
A primeira entrada, Period_Average, é o período da média móvel exponencial. O indicador calcula primeiro um array contendo a diferença entre esta média e o preço de fechamento correspondente. Em seguida, ele calcula uma média móvel suavizada com o período Period_PipsToAv (a segunda entrada) deste array.
Aqui, você pode visualizar uma imagem com esse indicador com os parâmetros 200 e 7, bem como a média móvel exponencial de 200:
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11677
Este indicador é uma modificação do indicador clássico oscilador Awesome.Módulo de Stop Móvel Baseado no Delta ZigZag
O módulo de Stop Móvel das posições em aberto com base no Delta ZigZag para o Assistente MQL5.
Este indicador mede a taxa de variação do indicador AwesomeModPips.Módulo de Sinais de Negociação Baseado no Indicador Delta ZigZag
Módulo de sinais de negociação baseado no indicador Delta ZigZag