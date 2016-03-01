Этот индикатор — доработанная модификация классического Awesome Oscillator. Он рассчитывает сглаженную разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Индикатор имеет три входных параметра: shortmean и longmean для периодов двух EMA (по умолчанию 30 и 60 соответственно). Последний входной параметр — meanAO — показывает период сглаженной МА для различий (в пипсах) между быстрой/медленной EMA.

Код, соответственно, имеет три буфера:

ExtFastBuffer EMA с периодом shortmean ;

EMA с периодом ; ExtSlowBuffer EMA с периодом longmean ;

EMA с периодом ; ExtAOBuffer рассчитывается как

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

И, наконец, используя <MovingAverages.mqh>, мы вычисляем сглаженную МА этого последнего массива (ExtAOBuffer), получая наш индикатор.

На следующих картинках вы можете посмотреть этот индикатор на дневном графике USDJPY с входными параметрами 5 и 34 для экспоненциальных МА и 7 - для МА, вычисленной по различиям между ними.





Вы можете сравнить индикатор с классическим Awesome Indicator, задав для его EMA те же самые входные параметры (5 и 34). Сравнение показано на следующем рисунке.

Здесь можно увидеть картинку с параметрами, выставленными по умолчанию (30-60-30):