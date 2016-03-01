CodeBaseРазделы
Индикаторы

AwesomeModPips - индикатор для MetaTrader 5

Manuel Sanchon
2411
(27)
Этот индикатор — доработанная модификация классического Awesome Oscillator. Он рассчитывает сглаженную разницу между двумя экспоненциальными скользящими средними (EMA).

Индикатор имеет три входных параметра: shortmean и longmean для периодов двух EMA (по умолчанию 30 и 60 соответственно). Последний входной параметр — meanAO — показывает период сглаженной МА для различий (в пипсах) между быстрой/медленной EMA.

Код, соответственно, имеет три буфера:

  • ExtFastBuffer EMA с периодом shortmean;
  • ExtSlowBuffer EMA с периодом longmean;
  • ExtAOBuffer рассчитывается как

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

И, наконец, используя <MovingAverages.mqh>, мы вычисляем сглаженную МА этого последнего массива (ExtAOBuffer), получая наш индикатор. 

На следующих картинках вы можете посмотреть этот индикатор на дневном графике USDJPY с входными параметрами 5 и 34 для экспоненциальных МА и 7 - для МА, вычисленной по различиям между ними.

AwesomeModPips indicator

Вы можете сравнить индикатор с классическим Awesome Indicator, задав для его EMA те же самые входные параметры (5 и 34). Сравнение показано на следующем рисунке.

AwesomeModPips indicator

Здесь можно увидеть картинку с параметрами, выставленными по умолчанию (30-60-30):

AwesomeModPips indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11675

