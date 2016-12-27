CodeBaseSeções
AwesomeModPips - indicador para MetaTrader 5

Este indicador é uma modificação do indicador clássico Oscilador Awesome. Ele calcula a diferença suavizada de duas médias móveis exponenciais.

O indicador possui 3 entradas: shortmean e longmean para os períodos das duas médias móveis exponenciais (por padrão 30 e 60, respectivamente). A última entrada, meanAO, indica o período da média móvel suavizada para a diferença (em pips) entre as EMAs shortmean-longmean.

O código possui essencialmente três buffers:

  • ExtFastBuffer é a média móvel exponencial com o período shortmean;
  • ExtSlowBuffer é a média móvel exponencial com o período longmean;
  • ExtAOBuffer definido como

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

Finalmente, usando o "include <MovingAverages.mqh>", nós calculamos a média móvel suavizada deste último array (ExtAOBuffer) obtendo o indicador. 

Na imagem seguinte você pode visualizar este indicador em um gráfico diário do par USDJPY com as entradas de 5 e 34 para as médias exponenciais e 7 para a média da diferença entre eles.

Indicador AwesomeModPips

Na imagem seguinte, você pode comparar o indicador com o indicador clássico Awesome, que possui como entrada para as médias exponenciais os valores 5 e 34.

Indicador AwesomeModPips

Aqui, é possível visualizar uma imagem com os parâmetros por padrão (30-60-30):

Indicador AwesomeModPips

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/11675

