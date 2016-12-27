Participe de nossa página de fãs
Este indicador é uma modificação do indicador clássico Oscilador Awesome. Ele calcula a diferença suavizada de duas médias móveis exponenciais.
O indicador possui 3 entradas: shortmean e longmean para os períodos das duas médias móveis exponenciais (por padrão 30 e 60, respectivamente). A última entrada, meanAO, indica o período da média móvel suavizada para a diferença (em pips) entre as EMAs shortmean-longmean.
O código possui essencialmente três buffers:
- ExtFastBuffer é a média móvel exponencial com o período shortmean;
- ExtSlowBuffer é a média móvel exponencial com o período longmean;
- ExtAOBuffer definido como
ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;
Finalmente, usando o "include <MovingAverages.mqh>", nós calculamos a média móvel suavizada deste último array (ExtAOBuffer) obtendo o indicador.
Na imagem seguinte você pode visualizar este indicador em um gráfico diário do par USDJPY com as entradas de 5 e 34 para as médias exponenciais e 7 para a média da diferença entre eles.
Na imagem seguinte, você pode comparar o indicador com o indicador clássico Awesome, que possui como entrada para as médias exponenciais os valores 5 e 34.
Aqui, é possível visualizar uma imagem com os parâmetros por padrão (30-60-30):
O módulo de Stop Móvel das posições em aberto com base no Delta ZigZag para o Assistente MQL5.MA World
Este EA pode ser executado em todos os Símbolos e tempo gráficos, ele usa o cruzamento de duas Médias Móveis Lineares como sinal e uma Média Móvel Exponencial como Stop Móvel.
Este indicador mede a distância (suavizada) em pips entre o fechamento e a média móvel exponencial.Rate_AOModPips
Este indicador mede a taxa de variação do indicador AwesomeModPips.