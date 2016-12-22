此指标是经典 动量振荡器 指标的改编版。它计算两条指数均线的平滑差值。

指标有 3 个输入: shortmean 和 longmean 代表两条指数均线的周期 (省缺分别为 30 和 60)。最后一个输入, meanAO, 指示短线-长线 EMA 之间差值 (单位点数) 的平滑周期。

代码基本上拥有三个缓冲区:

ExtFastBuffer 是周期为 shortmean 的指数均线;

是周期为 的指数均线; ExtSlowBuffer 是周期为 longmean 的指数均线;

是周期为 的指数均线; ExtAOBuffer 定义为

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

最后, 使用 "include <MovingAverages.mqh>", 我们计算数组 (ExtAOBuffer) 的最后平滑均值以获得指标。

在下图中, 您可以在 USDJPY 的日线图中显示此指标, 输入 5 和 34 作为指数均线周期, 7 代表其差值的平滑周期。





您可以把指标与经典的动量指标进行比较, 下图中输入 5 和 34 作为指数平均值的周期。

在此, 您可以显示省缺参数的图像 (30-60-30):