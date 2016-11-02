無料でロボットをダウンロードする方法を見る
私たちのファンページに参加してください
他の人にそれを評価してもらいます
AwesomeModPips - MetaTrader 5のためのインディケータ
ビュー:
913
評価:
-
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。2つの指数移動平均の平滑化された差が計算されます。
指標には3つの入力があります。shortmeanとlongmeanは2つの指数移動平均の期間（デフォルトでは3それぞれ0と60）です。最後のmeanAOは、shortmean及びlongmean EMAの差の平滑化された移動平均（ピップ単位）です。
コードには基本的に3つのバッファがあります。
- ExtFastBufferはshortmeanの期間を持つ指数移動平均です。
- ExtSlowBufferはlongmeanの期間を持つ指数移動平均です。
- ExtAOBufferは下記のように定義されます。
ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;
最後に、「include <MovingAverages.mqh>」によって、最後の配列（ExtAOBuffer）の平滑化された移動平均を計算し、指標を取得します。
以下の画像では、指数平均値として5と34、差の平均値として7が入力されたこの指標をUSDJPYの日足チャートで表示します。
次の画像では、指数平均値として5と34の入力を持っている古典的なオーサム指標の比較が可能です。
以下がデフォルトパラメータ値（30-60-30）での画像です。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/11675
デルタジグザグに基づくトレーリングストップモジュール
デルタジグザグに基づいてポジションを追跡するためのMQL5ウィザードモジュール。MAの世界
このエキスパートはすべての銘柄と時間枠上で動作し、2本の線形移動平均線の交差をシグナル、1本の指数移動平均線をトレーリングストップとして使用します。
PipsToAverage
この指標は終値と指数移動平均の（平滑化された）距離をピップ単位で測定します。Rate_AOModPips
この指標はAwesomeModPips指標の変化率を計測します。