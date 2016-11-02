この指標は、古典的なオーサムオシレータ指標を修正したものです。2つの指数移動平均の平滑化された差が計算されます。

指標には3つの入力があります。shortmeanとlongmeanは2つの指数移動平均の期間（デフォルトでは3それぞれ0と60）です。最後のmeanAOは、shortmean及びlongmean EMAの差の平滑化された移動平均（ピップ単位）です。

コードには基本的に3つのバッファがあります。

ExtFastBuffer は shortmean の期間を持つ指数移動平均です。

は の期間を持つ指数移動平均です。 ExtSlowBuffer は longmean の期間を持つ指数移動平均です。

は の期間を持つ指数移動平均です。 ExtAOBufferは下記のように定義されます。

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

最後に、「include <MovingAverages.mqh>」によって、最後の配列（ExtAOBuffer）の平滑化された移動平均を計算し、指標を取得します。

以下の画像では、指数平均値として5と34、差の平均値として7が入力されたこの指標をUSDJPYの日足チャートで表示します。





次の画像では、指数平均値として5と34の入力を持っている古典的なオーサム指標の比較が可能です。

以下がデフォルトパラメータ値（30-60-30）での画像です。