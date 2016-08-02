CodeBaseKategorien
AwesomeModPips - Indikator für den MetaTrader 5

Manuel Sanchon
1056
(27)
Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Oszillator Indikator. Er berechnet die geglättete Differenz von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten.

Der Indikator hat 3 Eingaben: shortmean und longmean stehen für die Perioden von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (standardmäßig 30 und 60). Die letzte Eingabe, meanAO, zeigt die Periode des geglätteten gleitenden Durchschnittes für die Differenz (in PIPS) zwischen den shortmean-longmean EMA's an.

Der Code hat im wesentlichen drei Buffer:

  • ExtFastBuffer ist der exponentielle gleitende Durchschnitt mit Periode shortmean;
  • ExtSlowBuffer ist der exponentielle gleitende Durchschnitt mit Periode longmean;
  • ExtAOBuffer definiert als

ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;

Zu guter Letzt berechnen wir mit dem "include <MovingAverages.mqh>" den geglätteten gleitenden Durchschnitt dieses letzten Arrays (ExtAOBuffer) um den Indikator zu erhalten. 

In der folgenden Abbildung sehen Sie diesen Indikator in einem Tageschart für USD/JPY mit Eingaben 5 und 34 für die exponentielle Mittel und 7 für den Mittelwert des Unterschieds zwischen ihnen.

AwesomeModPips Indikator

Sie können den Indikator im folgenden Bild mit dem klassischen Awesome Indikator vergleichen der als Eingaben für die exponentiellen Durchschnitte 5 und 34 hat.

AwesomeModPips Indikator

Hier können Sie ein Bild mit den Parametern in der Standardeinstellung (30-60-30) sehen:

AwesomeModPips Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/11675

Trailing Stop Module basierend auf Delta ZigZag Trailing Stop Module basierend auf Delta ZigZag

Modul für die Verfolgung von offenen Positionen basierend auf dem Delta ZigZag für MQL5 Wizard.

MA World MA World

Dieser Expert kann auf allen Symbolen und TimeFrames laufen und verwendet die Kreuzung von zwei linearen gleitenden Durchschnitten als Esignal und einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt als Trailing Stop.

PipsToAverage PipsToAverage

Dieser Indikator misst die (geglättete) Entfernung in PIPS zwischen dem Schlusskurs und einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt.

Rate_AOModPips Rate_AOModPips

Dieser Indikator misst die Rate der Änderung des AwesomeModPips Indikator.