AwesomeModPips - Indikator für den MetaTrader 5
- 1056
Dieser Indikator ist eine Modifikation des klassischen Awesome Oszillator Indikator. Er berechnet die geglättete Differenz von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten.
Der Indikator hat 3 Eingaben: shortmean und longmean stehen für die Perioden von zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten (standardmäßig 30 und 60). Die letzte Eingabe, meanAO, zeigt die Periode des geglätteten gleitenden Durchschnittes für die Differenz (in PIPS) zwischen den shortmean-longmean EMA's an.
Der Code hat im wesentlichen drei Buffer:
- ExtFastBuffer ist der exponentielle gleitende Durchschnitt mit Periode shortmean;
- ExtSlowBuffer ist der exponentielle gleitende Durchschnitt mit Periode longmean;
- ExtAOBuffer definiert als
ExtAOBuffer[i]=(ExtFastBuffer[i]-ExtSlowBuffer[i])/_Point/10;
Zu guter Letzt berechnen wir mit dem "include <MovingAverages.mqh>" den geglätteten gleitenden Durchschnitt dieses letzten Arrays (ExtAOBuffer) um den Indikator zu erhalten.
In der folgenden Abbildung sehen Sie diesen Indikator in einem Tageschart für USD/JPY mit Eingaben 5 und 34 für die exponentielle Mittel und 7 für den Mittelwert des Unterschieds zwischen ihnen.
Sie können den Indikator im folgenden Bild mit dem klassischen Awesome Indikator vergleichen der als Eingaben für die exponentiellen Durchschnitte 5 und 34 hat.
Hier können Sie ein Bild mit den Parametern in der Standardeinstellung (30-60-30) sehen:
