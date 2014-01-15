Participe de nossa página de fãs
Intervalo Diário - indicador para MetaTrader 5
Este indicador calcula e mostra diariamente os preços máximos e mínimos, exibindo-os como dois conjuntos de linhas. É um bom exemplo para mostrar o uso das funções CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow()e da estrutura de dados MqlDateTime.
Este indicador só pode ser aplicada para tempos inferiores a diária, como H4, H1, M30, ...
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/1166
