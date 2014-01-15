Intervalo Diário

Este indicador calcula e mostra diariamente os preços máximos e mínimos, exibindo-os como dois conjuntos de linhas. É um bom exemplo para mostrar o uso das funções CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow()e da estrutura de dados MqlDateTime.

Este indicador só pode ser aplicada para tempos inferiores a diária, como H4, H1, M30, ...