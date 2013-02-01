Daily Range

Этот индикатор вычисляет и отображает максимальные и минимальные значения цен внутри дня, отображая их с помощью двух линий. Этот пример хорошо демонстрирует работу функций CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() и структуры данных MqlDateTime.

Индикатор может быть применен только на таймфреймах меньше дневного (например H4, H1, M30, ...).

Картиника: