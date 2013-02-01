CodeBaseРазделы
Индикаторы

Daily Range - индикатор для MetaTrader 5

Liping Wang | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
4268
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Этот индикатор вычисляет и отображает максимальные и минимальные значения цен внутри дня, отображая их с помощью двух линий. Этот пример хорошо демонстрирует работу функций CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() и структуры данных MqlDateTime.

Индикатор может быть применен только на таймфреймах меньше дневного (например H4, H1, M30, ...).

Картиника:

Daily Range

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1166

