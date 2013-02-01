Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Daily Range - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4268
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор вычисляет и отображает максимальные и минимальные значения цен внутри дня, отображая их с помощью двух линий. Этот пример хорошо демонстрирует работу функций CopyTime(), CopyHigh(), CopyLow() и структуры данных MqlDateTime.
Индикатор может быть применен только на таймфреймах меньше дневного (например H4, H1, M30, ...).
Картиника:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/1166
AFL Winner
Осциллятор для внутридневной торговли.AbsoluteStrength
Осциллятор, раздельно показывающий силы Покупателей (Bulls) и Продавцов (Bears).
Func Measure Trends
Функция для определения силы трендаNDuet
Два разнопериодных мувинга для определения направления тренда и семафорный сигнальный индикатор для уточнения момента для совершения сделок.