Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
SuperZigZag - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5185
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ЗигЗаг строит лучи, тем самым показывает "значимые" движения.
Параметр Mode - режим работы индикатора:
- 0 - "значимое движение" задается в пунктах (параметр ImportantPoint)
- 1 - "значимое движение" считается как high-low за определенный период в барах (параметр RangeBars) умноженное на коэффициент "значимого движения" (параметр RangeKoeff)
Не перерисовывается - если появился up луч, то последний down луч уже не поменяет свой low экстремум. А появившийся up луч будет обновлять свой high экстремум.
Эксперт Exp_2pbIdealMA на основе пересечений двух мувингов. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение быстрого мувинга 2pbIdeal1MA с медленным 2pbIdeal3MA.VLT_TRADER
При снижении активности на рынке эксперт выставляет два отложенных стоп-ордера
Индикатор 2pbIdealXOSMA представляет собой гистограмму MACD, построенную на индикаторах 2pbIdeal1MA и 2pbIdeal3MA.NonLagMA
Взвешенная средняя с минимальным лагом за счет применения затухающей косинусоиды в качестве линии весовых коэффициентов.