Индикаторы

SuperZigZag - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор ЗигЗаг строит лучи, тем самым показывает "значимые" движения.

Параметр Mode - режим работы индикатора:

  • 0 - "значимое движение" задается в пунктах (параметр ImportantPoint)
  • 1 - "значимое движение" считается как high-low за определенный период в барах (параметр RangeBars) умноженное на коэффициент "значимого движения" (параметр RangeKoeff)

индикатор SuperZigZag

 

Не перерисовывается -  если появился up луч, то последний down луч уже не поменяет свой low экстремум. А появившийся up луч будет обновлять свой high экстремум.

 

