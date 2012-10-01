Индикатор MultiMaRsiSignal отображает информацию о действующих трендах, используя при этом значения пяти индикаторов MaRsi-Trigger с разных таймфреймов.

Альтернативный индикатор для определения тренда на основе пробойных баров и расстояния от экстремумов.

Эксперт Exp_CoeffofLine_true построен на основе индикатора CoeffofLine_true. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошёл пробой гистограммой её нулевого уровня.

Эксперт Exp_CenterOfGravity построен на основе индикатора CenterOfGravity. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло пересечение индикатора с его сигнальной линией.