Усреднитель по BUY и SELL одновременно - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 6933
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Эксперт работает на принципе усреднителя. Одновременно в обоих направлениях. Вычисляет отдельно объем для BUY и SELL.
Разделяет полученный объем в соответствии с заданным "процентом сохранения".
Затем высылает один ордер.
Эта программа не использует никаких индикаторов.
Эксперт выставлен на Automated Trading Championship 2012 - https://championship.mql5.com/2012/ru/users/IvanBG
