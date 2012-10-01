CodeBaseРазделы
Советники

Усреднитель по BUY и SELL одновременно - эксперт для MetaTrader 5

Ivan Ivanov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6933
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Эксперт работает на принципе усреднителя. Одновременно в обоих направлениях. Вычисляет отдельно объем для BUY и SELL.
Разделяет полученный объем в соответствии с заданным "процентом сохранения".

Затем высылает один ордер.

Эта программа не использует никаких индикаторов.

Эксперт выставлен на Automated Trading Championship 2012 - https://championship.mql5.com/2012/ru/users/IvanBG

Резултат на Сентябр_2012

