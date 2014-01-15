CodeBaseSeções
no bolso
Experts

Média sobre a Compra e Venda simultaneamente - expert para MetaTrader 5

Ivan Ivanov
Visualizações:
2380
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
O Expert Advisor opera sobre o princípio da média móvel. Simultaneamente em ambas as direcções. Ele calcula o volume de compra e venda separadamente.

Ele divide o volume recebido, de acordo com o dado "save percentage".

Em seguida, ele envia uma ordem.

Este programa não utiliza quaisquer indicadores.

O Expert Advisor foi representado no Campeonato Automated Trading Championship 2012 https://championship.mql5.com/2012/en/users/IvanBG

Resultado de Setembro de 2012.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1156

