BlauTVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
blautvi.mq5 (7.86 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
色ヒストグラムの形で実装されたウィリアムブラウ著作の「 Momentum, Direction, and Divergence （モメンタム、方向、および発散）」からのティックボリューム指標

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1　BlauTVI 指標

図1　BlauTVI 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/11437

