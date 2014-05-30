CodeBaseРазделы
BlauTVI - индикатор для MetaTrader 5

Tick Volume Indicator из книги Уильяма Блау "Моментум, направленность и расхождение", реализованный в виде цветной гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор BlauTVI

