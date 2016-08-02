CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BlauTVI - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
999
Rating:
(45)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
blautvi.mq5 (7.86 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Tick Volumen Indikator vom Buch "Momentum, Direction and Divergence" von William Blau, implementiert in Form eines Farb-Histogramms.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abbildung 1. Der BlauTVI Indikator

Abbildung 1. Der BlauTVI Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11437

Rj_RMA Rj_RMA

Gleitender Durchschnitt von Ranges. Die Berechnung basiert auf den Hochs und Tiefs des Preises für eine Periode.

GFilter GFilter

Ein Gleitender Durchschnitt der Preisreihen die vom Gaussian Filter verarbeitet wurden verwendet.

Tally for Wins and Losses Tally for Wins and Losses

Möglichkeit eine Strichliste der Gewinne und Verluste zu führen.

IcqMessenger IcqMessenger

System zum Erhalten von Informationen betreffend aktuellen Status offener Positionen, Konto, etc. sowie eine automatische Benachrichtigung über Operationen via ICQ.