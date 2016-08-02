und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BlauTVI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 999
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Tick Volumen Indikator vom Buch "Momentum, Direction and Divergence" von William Blau, implementiert in Form eines Farb-Histogramms.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abbildung 1. Der BlauTVI Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11437
Gleitender Durchschnitt von Ranges. Die Berechnung basiert auf den Hochs und Tiefs des Preises für eine Periode.GFilter
Ein Gleitender Durchschnitt der Preisreihen die vom Gaussian Filter verarbeitet wurden verwendet.
Möglichkeit eine Strichliste der Gewinne und Verluste zu führen.IcqMessenger
System zum Erhalten von Informationen betreffend aktuellen Status offener Positionen, Konto, etc. sowie eine automatische Benachrichtigung über Operationen via ICQ.