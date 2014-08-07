CodeBaseSecciones
Simple ZigZag - indicador para MetaTrader 5

Andrey Litvichenko | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
1406
(42)
Publicado:
Actualizado:
simplezigzag.mq5 (7.56 KB) ver
Otra variante más de zigzag, con un código sencillo, capaz de encontrar correctamente los picos.

Zigzag sencillo

Exp_KaufWMAcross Exp_KaufWMAcross

El sistema comercial Exp_KaufWMAcross está construido sobre la base del cambio de dirección de la tendencia, representado por el indicador KaufWMAcross.

BvsB_HTF BvsB_HTF

Indicador BvsB con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

El experto Exp_SimpleBars está construido en base a las señales del indicador de tendencia SimpleBars.

KaufWMAcross_HTF KaufWMAcross_HTF

Indicador KaufWMAcross con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.