KaufWMAcross_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der KaufWMAcross Indikator mit der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Indikator Chart Periode (TimeFrame)

Um eine korrekte Ausführung des Indikators zu gewährleisten, kopieren Sie die compilierte KaufWMAcross.mq5 Indikator Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abbildung 1. Der KaufWMAcross_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11430

