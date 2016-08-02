Der Exp_SimpleBars Expert Advisor basiert auf den Signalen des Trendindikators SimpleBars.

Der SimpleBars_Signal Indikator zeigt Informationen über den aktuellen Trend unter Verwendung der Werte des SimpleBars Indikators mit einem fixen TimeFrame.

Der Indikator zeigt verschiedene Kerzenmuster am Chart. Es ist möglich die Farben zu ändern und Benachrichtigungen abzuschalten.