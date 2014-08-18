代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

KaufWMAcross_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1571
等级:
(36)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

KaufWMAcross 指标在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指标图表周期

为了正确操作指标, 将编译的指标文件 KaufWMAcross.mq5 放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators 中。

图例 1. 该 KaufWMAcross_HTF 指标

图例 1. 该 KaufWMAcross_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/11430

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

这款 Exp_SimpleBars EA 基于趋势指标 SimpleBars 的信号。

简单 ZigZag 简单 ZigZag

另一个版本的 zigzag，利用简单代码修正判断峰值。

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

此 SimpleBars_Signal 指标显示确定时间帧的 SimpleBars 指标的当前趋势信息。

GFilter GFilter

一款利用高斯滤波器处理的价格序列均线。