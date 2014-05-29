Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.

Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.