KaufWMAcross_HTF - индикатор для MetaTrader 5
3057
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KaufWMAcross.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор KaufWMAcross_HTF
