CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

KaufWMAcross_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3057
Рейтинг:
(36)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор KaufWMAcross с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора KaufWMAcross.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор KaufWMAcross_HTF

Рис.1. Индикатор KaufWMAcross_HTF

SimpleBars_Signal SimpleBars_Signal

Индикатор SimpleBars_Signal отображает информацию о действующем тренде, используя при этом значения индикатора SimpleBars с фиксированным таймфреймом.

LarryWilliams_MinMax LarryWilliams_MinMax

Индикатор краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных экстремумов по книге Ларри Вильямса "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли" для MetaTrader 5.

Exp_SimpleBars Exp_SimpleBars

Эксперт Exp_SimpleBars построен на основе сигналов трендового индикатора SimpleBars.

Multi-Currency Indicator with USD reference Multi-Currency Indicator with USD reference

Индикатор показывает движение 7 основных валют относительно доллара.