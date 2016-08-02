und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Sacred Chao - Signale von "Trading Chaos: 2nd Edition" - Indikator für den MetaTrader 5
Ansichten:
- 955
Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
"Das Sacred Chao symbolisiert absolut alles was jemand jemals über absolut irgendetwas wissen muss - und mehr! Er symbolisiert sogar alles was nicht wert ist, dass man es weiß, dargestellt durch den leeren Raum rund um das Durcheinander."
Der Indikator zeigt:
- Einen Alligator (Kiefer, Zähne, Lippen);
- Bullisch/Bearisch divergente Balken (1. weiser Mann) die vollständig unter/über dem Alligator schließen (Countertrend = Gegenbewegungen);
- Bullisches/Bearisches Super AO Signal (2. weiser Mann), 3 gleichfarbige Balken am the Awesome Oszillator (Momentum);
- Bullische/Bearisch Fraktal (3. weiser Mann) die über/unter der Zahnlinie liegen (Trend);
- Winkellinien von Preiskreuzungen/Gipfeln des Alligators zum 1. weisen Mann;
- Für Experten werden die Winkellinien als Abweichung in Punkten pro Balken in einem nicht angezeigten Buffer gespeichert;
- Folgende Linien basierend auf höchstem Hoch/tiefsten Tief der letzten x Balken;
- Für Signale und das Folgen wurde ein ATR-Wert hinzugefügt, der von einem Faktor modifiziert wird
Die erste veröffentlichte Version 0.2 enthält alle davon und funktioniert mehr oder WENIGER. Es gibt Fehler, zum Beispiel funktioniert es in echten Charts aber stürzt im Tester mit ArrayOutOfRange ab. Zögern Sie nicht, uns zu benachrichtigen, Verfeinerungen werden durchgeführt.
Wenn Sie Fragen haben, lesen Sie bitte zuerst den Code, er ist gut dokumentiert.
Momentan gibt es keine große Fehlerbehandlung, der Anwender ist verantwortlich dafür Argumente einzugeben, die Sinn machen.
"Debugging? Klingonen debuggen nicht. Unsere Software verhätschelt nicht die Schwachen. Fehler sind gut für die Charakterbildung des Anwenders."
