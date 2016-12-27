"O Chao Sagrado simboliza absolutamente tudo que alguém precise saber sobre qualquer coisa, e muito mais! Ele ainda simboliza tudo o que não vale a pena saber, representado pelo espaço vazio em torno da confusão".

O indicador mostra:

Um indicador Alligator (Mandibulas, Dentes, Lábios);

Barras Divergentes de Alta/Baixa (1° Homem Sábio) que fechar completamente acima/abaixo o Alligator (contra-tendência);

Sinal Super AO de Alta/Baixa(2° Homem Sábio), 3 barras de cores iguais no Oscilador Awesome (momentum);

Fractais de Alta/Baixa (3° Homem Sábio) que estiver acima da linha do Dente (tendência);

Linhas angulares a partir do cruzamento/picos do Alligator até o 1° Homem Sábio;

Para os Experts a Angulação é armazenada como um desvio em pontos por Barra em um buffer, mas não é exibido;

As linhas móveis são baseadas nas máximas/mínimas das últimas x barras;

Para os sinais e as linhas móveis é adicionado um valor de ATR, modificado por um fator

Publicado pela primeira na Versão 0.2, contendo todos eles e funcionando mais ou menos. Há erros, por exemplo, ele é executado em gráficos reais, mas trava no Testador alegando ArrayOutOfRange. Sinta-se a vontade em relatar erros, refinamentos serão feitos.

Se você tiver dúvidas, leia o código primeiro, ele está bem comentado.

No momento não há muitos erros de código, o usuário é responsável por definir os parâmetros que fazem sentido.