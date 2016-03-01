Ставь лайки и следи за новостями
Sacred Chao - Signals from Trading Chaos v. 2.0 - индикатор для MetaTrader 5
"Sacred Chao символизирует абсолютно все, что нужно каждому, чтобы знать абсолютно обо всем — и даже немного больше! Он даже символизирует все, чего знать не стоит!"
Индикатор показывает:
- Аллигатор (Пасть, Зубы, Губы).
- Бычьи/медвежьи расходящиеся бары (первый Wise Man), которые закрываются полностью выше/ниже аллигатора (против тренда).
- Бычий/медвежий суперсигнал (второй Wise Man), 3 бара одного цвета на Awesome Oscillator.
- Бычьи/медвежьи фракталы (третий Wise Man), которые располагаются выше/ниже линии зубов (тренд).
- Ангуляционные линии, тянущиеся от пересечений или пиков цены аллигатора до первого Wise Man.
- Для эксперта ангуляция как отклонение в пунктах на бар сохраняется в буфере, но не показывается.
- Линии трейлинга, основанные на максимумах/минимумах последних Х баров.
- Для сигналов и трейлинга сюда добавляется значение ATR.
Первая опубликованная Version 2.0 содержит всё это. Она работает, хоть и не без багов. Например, на реальных графиках все хорошо, однако она "падает" на ArrayOutOfRange в Тестере. Не стесняйтесь сообщать об ошибках, в программу будут вноситься уточнения.
Если у вас есть вопросы — пожалуйста, сначала прочтите код, он очень подробно прокомментирован.
Думаю, в нем не очень много ошибок, но пользователи могут вносить свои значимые аргументы.
"Исправление ошибок? Клингонцы не исправляют ошибок. Наш софт не для слабых неженок. Ошибки хороши, чтобы закалять характер пользователя."
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/11427
