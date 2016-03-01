"Sacred Chao символизирует абсолютно все, что нужно каждому, чтобы знать абсолютно обо всем — и даже немного больше! Он даже символизирует все, чего знать не стоит!"

Индикатор показывает:

Аллигатор (Пасть, Зубы, Губы).

Бычьи/медвежьи расходящиеся бары (первый Wise Man), которые закрываются полностью выше/ниже аллигатора (против тренда).

Бычий/медвежий суперсигнал (второй Wise Man), 3 бара одного цвета на Awesome Oscillator.

Бычьи/медвежьи фракталы (третий Wise Man), которые располагаются выше/ниже линии зубов (тренд).

Ангуляционные линии, тянущиеся от пересечений или пиков цены аллигатора до первого Wise Man.

Для эксперта ангуляция как отклонение в пунктах на бар сохраняется в буфере, но не показывается.

Линии трейлинга, основанные на максимумах/минимумах последних Х баров.

Для сигналов и трейлинга сюда добавляется значение ATR.

Первая опубликованная Version 2.0 содержит всё это. Она работает, хоть и не без багов. Например, на реальных графиках все хорошо, однако она "падает" на ArrayOutOfRange в Тестере. Не стесняйтесь сообщать об ошибках, в программу будут вноситься уточнения.

Если у вас есть вопросы — пожалуйста, сначала прочтите код, он очень подробно прокомментирован.

Думаю, в нем не очень много ошибок, но пользователи могут вносить свои значимые аргументы.