"神圣混沌象征绝对一切, 任何人都需要知道的任何绝对事务, 以及更多！它甚至象征着不值得去了解, 由 Hodge-Podge 所环绕的虚无空间描绘的一切。"

指标显示:

一条鳄鱼 (颌, 齿, 唇);

完全收在鳄鱼之下/之上 (逆势) 的多/空跌涨柱线 (首位聪明人);

多/空超级AO信号 (第二位聪明人), 在动量振荡器上的 3 个相同彩色柱线;

在齿线之下/之上 (趋势) 的多/空分形 (第三位聪明人);

从价格交叉/鳄鱼峰值到首位聪明人的角度线;

为了智能系统, 每根柱线跌涨角度的点值存储在缓冲区中, 但并未示出;

尾随线基于最后 x 根柱线的最大最高价/最低最低价计算;

信号和尾随附加了由分形修改的 ATR 值

首次发布的 0.2 版本包含所有这些, 且其操作可更多或较少。它还有些缺陷, 例如它可在实际图表中运行, 但在测试器中遇到 ArrayOutOfRange 就会崩溃。请随时报告, 改进将会很快完成。

如果您有问题, 请先阅读代码, 其注释很出色。

Atm 没有太多的错误代码, 用户有责任设置有意义的参数。