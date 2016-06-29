El EA SignalsDemo utiliza las funciones de las señales de trade .

Muestra las propiedades de las señales, disponibles en el terminal de cliente, permite modificar la configuración de copia de la señal y suscribirse o desuscribirse a la señal del trade seleccionada.



Para el trabajo con el EA debe ingresar a MQL5.community en el terminal de cliente (Introduzca su login en MQL5.community menú principal-> herramientas-> opciones, pestaña "Comunidad") y permitir la modificación de la configuración de las señales en las opciones del Asesor de Expertos:





Fig. 1. Permir la modificación de la configuración de las señales en las opciones del EA







Fig. 2. Controls de Trade de señales en MetaTrader 4. EA SignalsDemo

