XigXag es una modificación de la indiactor Zig-Zag. Se utiliza en el Xtrader que puede encontrarse en el mercado. Los parámetros de entrada se describen mejor aquí: https://www.mql5.com/en/code/7796

ExtDepth = 12; Número de barras para el próximo alto o bajo en el cálculo del ExtDeviation.

= 12; Número de barras para el próximo alto o bajo en el cálculo del ExtDeviation. ExtDeviation = 5; Número de pips superiores o inferiores al alto o bajo anterior.

= 5; Número de pips superiores o inferiores al alto o bajo anterior. ExtBackstep= 3; Cantidad mínima de barras entre altos y bajos.

Xtrader utiliza este indicador para generalizar altos y bajos para la apertura y cierre en una pérdida.