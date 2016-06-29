Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
XigXag - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1300
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
XigXag es una modificación de la indiactor Zig-Zag. Se utiliza en el Xtrader que puede encontrarse en el mercado. Los parámetros de entrada se describen mejor aquí: https://www.mql5.com/en/code/7796
- ExtDepth= 12; Número de barras para el próximo alto o bajo en el cálculo del ExtDeviation.
- ExtDeviation= 5; Número de pips superiores o inferiores al alto o bajo anterior.
- ExtBackstep= 3; Cantidad mínima de barras entre altos y bajos.
Xtrader utiliza este indicador para generalizar altos y bajos para la apertura y cierre en una pérdida.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11353
El propósito del presente código es demostrar lo fácil que es crear escalas de color, gradientes de color y heatmaps con lenguaje y funciones del MQL4.periodgen
Genera rápidamente los datos históricos a partir de los datos M1 como alpari para todos los timeframes, hasta D1. Tiempo de cambio para su servidor.
El asesor experto muestra las propiedades de las señales, permite modificar la configuración de copia de la señal y suscribirse o desuscribirse de la señal del trade seleccionado.QuotesDemo
El EA muestra los valores actuales de los índices de valores del World Stock Indices del Google Finance mediante la función WebRequest.