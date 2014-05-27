Советник SignalsDemo демонстрирует работу функций управления торговыми сигналами в MQL4.

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.

Для работы советника необходимо авторизоваться в терминале (ввести свой логин и пароль в MQL5.community через Главное меню->Сервис->Настройки вкладка "Сообщество") а также разрешить изменение настроек сигналов при запуске советника:





Рис. 1. Настройки сигналов при запуске советника







Рис. 2. Управление торговыми сигналами в MetaTrader 4. Советник SignalsDemo