Советники

SignalsDemo - эксперт для MetaTrader 4

\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) просмотр
\MQL4\Experts\SignalsDemo\
SignalsDemoDialog.mqh (24.4 KB) просмотр
SignalsDemo.mq4 (2.13 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Советник SignalsDemo демонстрирует работу функций управления торговыми сигналами в MQL4.

Советник выводит информацию о свойствах доступных торговых сигналов, позволяет управлять настройками их копирования, а также подписаться или отменить подписку на копирование сигнала.

Для работы советника необходимо авторизоваться в терминале (ввести свой логин и пароль в MQL5.community через Главное меню->Сервис->Настройки вкладка "Сообщество") а также разрешить изменение настроек сигналов при запуске советника:

Рис. 1. Настройки сигналов при запуске советника

Рис. 2. Управление торговыми сигналами в MetaTrader 4. Советник SignalsDemo


