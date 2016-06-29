Pon "Me gusta" y sigue las noticias
QuotesDemo - Asesor Experto para MetaTrader 4
El EA muestra los valores actuales de los índices del World Stock Indice del Google Finance mediante la función WebRequest . Las cotizaciones se actualizan cada 10 segundos.
Para trabajar con el servidor debe agregar "https://www.google.com/finance" a la lista de URL permitidas (menú principal-> herramientas-> opciones, pestaña "Expert Advisors"):
Fig. 2. World Stock Indices de Google Financee en tiempo real
