al bolsillo
Asesores Expertos

QuotesDemo - Asesor Experto para MetaTrader 4

\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) ver
\MQL4\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) ver
tableparser.mqh (12.49 KB) ver
quotesdemo.mq4 (4.06 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
El EA muestra los valores actuales de los índices del World Stock Indice del Google Finance mediante la función WebRequest . Las cotizaciones se actualizan cada 10 segundos.

Para trabajar con el servidor debe agregar "https://www.google.com/finance" a la lista de URL permitidas (menú principal-> herramientas-> opciones, pestaña "Expert Advisors"):

Fig. 1. Agregar Google Finance a la lista de URL permitidas

Fig. 2. World Stock Indices de Google Financee en tiempo real

