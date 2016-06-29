El propósito de este código es demostrar lo fácil que es crear escalas de color, gradientes de color y heatmaps con Lenguaje y funciones de MQL4.



Para facilitar las cosas, vamos a trabajar con el modelo de color RGB y la función de conversión estándar StringToColor. Otros métodos de conversión de color pueden aplicarse en MQL4, sin embargo hemos decidido utilizar el modelo de color RGB debido a la facilidad para realizar operaciones matemáticas sobre los colores.



Recomendaciones: