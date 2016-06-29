CodeBaseSecciones
Indicadores

Geatmap, Gradiente y Escala de representación de símbolos - indicador para MetaTrader 4

Alain Verleyen | Spanish English Русский Deutsch Português
Visualizaciones:
2382
Ranking:
(71)
Publicado:
Actualizado:
El propósito de este código es demostrar lo fácil que es crear escalas de color, gradientes de color y heatmaps con Lenguaje y funciones de MQL4.

Para facilitar las cosas, vamos a trabajar con el modelo de color RGB y la función de conversión estándar StringToColor. Otros métodos de conversión de color pueden aplicarse en MQL4, sin embargo hemos decidido utilizar el modelo de color RGB debido a la facilidad para realizar operaciones matemáticas sobre los colores.

Recomendaciones:

  • Se recomienda utilizarlo cada vez que desea que cambie el porcentaje diario de todos los activos que se tienen en el mercado.
  • SE recomienda el uso de símbolos por lo menos 5 y como máximo 20-25 símbolos (para que quepan en la pantalla).
  • Usted puede elegir uno de los 3 modos de pantalla: Escala, Degradado o Heatmap.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/11352

