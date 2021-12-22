코드베이스섹션
\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) 조회
\MQL4\Experts\SignalsDemo\
SignalsDemoDialog.mqh (24.4 KB) 조회
SignalsDemo.mq4 (2.13 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

SignalsDemo Expert Advisor는 거래 신호(시그널) 기능을 사용합니다.

클라이언트 터미널에서 사용할 수 있는 신호(시그널) 속성을 보여주고 신호(시그널) 복사 설정을 수정하고 선택한 거래 신호(시그널)를 구독하거나 구독 취소할 수 있습니다.

Expert Advisor의 작업을 위해서는 클라이언트 터미널에서 MQL5.community에 로그인해야 하며(메인 메뉴->도구->옵션, 탭 "커뮤니티"를 사용하여 MQL5.community에 로그인 입력) Expert Advisor 옵션에서 신호(시그널) 설정 수정을 허용해야 합니다:

그림. 1. Expert Advisor 옵션에서 신호(시그널) 설정 수정 허용

Fig. 2. MetaTrader 4의 거래 신호(시그널) 제어. SignalsDemo Expert Advisor

