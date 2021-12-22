거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
SignalsDemo Expert Advisor는 거래 신호(시그널) 기능을 사용합니다.
클라이언트 터미널에서 사용할 수 있는 신호(시그널) 속성을 보여주고 신호(시그널) 복사 설정을 수정하고 선택한 거래 신호(시그널)를 구독하거나 구독 취소할 수 있습니다.
Expert Advisor의 작업을 위해서는 클라이언트 터미널에서 MQL5.community에 로그인해야 하며(메인 메뉴->도구->옵션, 탭 "커뮤니티"를 사용하여 MQL5.community에 로그인 입력) Expert Advisor 옵션에서 신호(시그널) 설정 수정을 허용해야 합니다:
그림. 1. Expert Advisor 옵션에서 신호(시그널) 설정 수정 허용
Fig. 2. MetaTrader 4의 거래 신호(시그널) 제어. SignalsDemo Expert Advisor
