Experts

SignalsDemo - expert para MetaTrader 4

Visualizações:
1416
Avaliação:
(48)
Publicado:
Atualizado:
\MQL4\Include\Tools\
DateTime.mqh (17.35 KB) visualização
\MQL4\Experts\SignalsDemo\
SignalsDemoDialog.mqh (24.4 KB) visualização
SignalsDemo.mq4 (2.13 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Expert Advisor SignalsDemo usa as funções sinais de negociação.

Ele mostra as propriedades dos sinais, disponíveis no terminal do cliente, que permite modificar as configurações da cópia do sinal, de assinar ou cancelar a inscrição no sinal de negociação selecionado.

Para o trabalho do Expert Advisor, você tem de entrar no terminal do cliente MQL5.community (digite seu login no MQL5.community usando Principais Menu-> Ferramentas-> Opções, guia "Comunidade") e permitir a modificação das configurações de sinais nas opções dos Experts Advisors:

Fig. 1. Permitir modificação de configurações de sinais nas opções do Expert Advisor

Fig. 2. Controle dos sinais de negociação no MetaTrader 4. Expert Advisor SignalsDemo

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11409

