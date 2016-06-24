O Expert Advisor SignalsDemo usa as funções sinais de negociação.

Ele mostra as propriedades dos sinais, disponíveis no terminal do cliente, que permite modificar as configurações da cópia do sinal, de assinar ou cancelar a inscrição no sinal de negociação selecionado.



Para o trabalho do Expert Advisor, você tem de entrar no terminal do cliente MQL5.community (digite seu login no MQL5.community usando Principais Menu-> Ferramentas-> Opções, guia "Comunidade") e permitir a modificação das configurações de sinais nas opções dos Experts Advisors:





Fig. 1. Permitir modificação de configurações de sinais nas opções do Expert Advisor







Fig. 2. Controle dos sinais de negociação no MetaTrader 4. Expert Advisor SignalsDemo

