Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
SignalsDemo - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1416
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor SignalsDemo usa as funções sinais de negociação.
Ele mostra as propriedades dos sinais, disponíveis no terminal do cliente, que permite modificar as configurações da cópia do sinal, de assinar ou cancelar a inscrição no sinal de negociação selecionado.
Para o trabalho do Expert Advisor, você tem de entrar no terminal do cliente MQL5.community (digite seu login no MQL5.community usando Principais Menu-> Ferramentas-> Opções, guia "Comunidade") e permitir a modificação das configurações de sinais nas opções dos Experts Advisors:
Fig. 1. Permitir modificação de configurações de sinais nas opções do Expert Advisor
Fig. 2. Controle dos sinais de negociação no MetaTrader 4. Expert Advisor SignalsDemo
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11409
Indicador zigzag típicoHeatmap, Gradiente e representação Escala de símbolos
O objetivo do presente código é demonstrar a facilidade de criar escalas de cores, gradientes de cor e heatmaps com a linguagem e as funções MQL4.
O Expert Advisor mostra os valores atuais do World Stock Indices a partir do Google Finance usando a função WebRequest.Skype Control Library
Biblioteca para trabalhar com Skype.