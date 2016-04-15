SignalsDemo Expert Advisor zeigt die Verwendung der Funktion für die Handelssignale.

Er zeigt die Eigenschaften der Signale, verfügbar im Client-Terminal, erlaubt die Kopiereinstellungen der Signale zu ändern und Signale zu abonnieren oder ab zu bestellen.



Damit der Expert Advisors funktioniert, müssen Sie sich über das Client-Terminal bei der MQL5.Community anmelden (Hauptmenü-> Extras-> Optionen, Registerkarte "Community") und erlauben Sie das Änderung der Signale Einstellungen in den Optionen des Experten Advisors:





Fig. 1. Aktivieren Sie "Änderung von Signaleinstellungen erlauben"







Fig. 2. Management der Signale in MetaTrader 4. SignalsDemo Expert Advisor

