und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
SignalsDemo - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1562
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
SignalsDemo Expert Advisor zeigt die Verwendung der Funktion für die Handelssignale.
Er zeigt die Eigenschaften der Signale, verfügbar im Client-Terminal, erlaubt die Kopiereinstellungen der Signale zu ändern und Signale zu abonnieren oder ab zu bestellen.
Damit der Expert Advisors funktioniert, müssen Sie sich über das Client-Terminal bei der MQL5.Community anmelden (Hauptmenü-> Extras-> Optionen, Registerkarte "Community") und erlauben Sie das Änderung der Signale Einstellungen in den Optionen des Experten Advisors:
Fig. 1. Aktivieren Sie "Änderung von Signaleinstellungen erlauben"
Fig. 2. Management der Signale in MetaTrader 4. SignalsDemo Expert Advisor
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11409
Typischer ZigZag IndikatorHeatmap, Veränderungen und Farbskala von Symbolen
Der Ziel ist zu zeigen, wie einfach es ist Farbskalen, Farbdarstellungen von Veränderungen und eine Heatmap mit MQL4 zu erstellen.
Der Expert Advisor zeigt die aktuellen Werte der Welt Aktien Indizes von Google Finance mittels der WebRequest-Funktion.AFL Winner
Der Oszillator für den Intraday-Handel.