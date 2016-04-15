CodeBaseKategorien
SignalsDemo Expert Advisor zeigt die Verwendung der Funktion für die Handelssignale.

Er zeigt die Eigenschaften der Signale, verfügbar im Client-Terminal, erlaubt die Kopiereinstellungen der Signale zu ändern und Signale zu abonnieren oder ab zu bestellen.

Damit der Expert Advisors funktioniert, müssen Sie sich über das Client-Terminal bei der MQL5.Community anmelden (Hauptmenü-> Extras-> Optionen, Registerkarte "Community") und erlauben Sie das Änderung der Signale Einstellungen in den Optionen des Experten Advisors:

Fig. 1. Aktivieren Sie "Änderung von Signaleinstellungen erlauben"

Fig. 1. Aktivieren Sie "Änderung von Signaleinstellungen erlauben"

Fig. 2. Management der Signale in MetaTrader 4. SignalsDemo Expert Advisor

Fig. 2. Management der Signale in MetaTrader 4. SignalsDemo Expert Advisor


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11409

