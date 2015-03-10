Pon "Me gusta" y sigue las noticias
SignalsDemo - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 953
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Советник SignalsDemo demuestra el trabajo de las funciones del control de las señales de trading.
El EA muestra la información sobre las propiedades de las señales de trading disponibles, permite controlar los ajustes de su copiado, así como suscribirse o dar de baja el copiado de la señal.
Para el trabajo del EA, hay que autorizarse en el terminal (introducir su login y la contraseña en MQL5.community a través del Menú principal->Herramientas->Opciones, la pestaña «Comunidad») y permitir el cambio de los ajustes de las señales al iniciar el EA:
Fig. 1. Ajustes de las señales al inicia el EA
Fig. 2. Gestión de las señales comerciales en MetaTrader 5. Asesor Experto SignalsDemo
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/11408
